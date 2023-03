SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após quatro anos, o MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) voltará a realizar sua Feira Nacional da Reforma Agrária no parque da Água Branca, em São Paulo.

A última vez em que o evento ocorreu no local foi em 2018. No ano seguinte, a realização foi vetada pelo então governador João Doria, que havia sido eleito com forte discurso contrários aos partidos e movimentos de esquerda. O parque pertence à esfera estadual, e por isso a autorização do Palácio dos Bandeirantes é necessária.

Nos três anos seguintes, o evento não foi realizado em razão da pandemia. Agora, o movimento conseguiu a liberação junto ao governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), mesmo com o histórico conservador do chefe do Executivo estadual. A intermediação foi feita pelo secretário de Governo, Gilberto Kassab.

O evento ocorrerá entre 10 e 14 de maio. O movimento pretende expor a produção de seus assentamentos, além de promover eventos culturais. Cerca de 260 mil pessoas visitaram a última edição da feira, segundo o movimento.

O MST é aliado do governo Lula, mas tem se mostrado impaciente com o ritmo lento das ações da reforma agrária, e já planeja mobilizações no mês de abril. Na última segunda-feira (27), a coordenação regional do movimento na Bahia antecipou-se e invadiu três fazendas.