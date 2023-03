SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Bancada Feminista, mandato coletivo do PSOL na Câmara Municipal de São Paulo, protocolou uma ação popular no Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) em que pede a anulação de um contrato da Prefeitura da capital paulista com a vinícola Garibaldi, produtora de vinho e suco de uva.

A empresa está envolvida no caso de trabalhadores resgatados em situação análoga à escravidão revelado na última semana. Duzentas e sete pessoas que trabalhavam para uma empresa terceirizada, contratada pelas vinícolas Aurora, Cooperativa Garibaldi e Salton, foram resgatadas em Bento Gonçalves (RS).

Após a divulgação do caso, as empresas manifestaram repúdio a violações de direitos humanos e dizem que não tinham conhecimento da situação.

A Garibaldi fornece sucos às escolas municipais de São Paulo desde 2013 e já recebeu mais de R$ 8 milhões da prefeitura paulistana.

Em julho do ano passado, a gestão municipal firmou um contrato de R$ 1,6 milhão, com vigência de 12 meses, para a aquisição de 110 mil litros de suco de uva branca.

Procurada, a prefeitura diz que o contrato "já foi totalmente cumprido no ano passado, sendo a última entrega realizada em 10 de outubro de 2022". A coluna pediu a documentação da entrega, mas não teve retorno até a publicação deste texto.

A prefeitura afirma que não realizou nova contratação da cooperativa.

A covereadora da Bancada Feminista Silvia Ferraro (PSOL) afirma que é urgente e necessário a ruptura de contrato com a empresa. "A manutenção do contrato com empresas que se abastecem de trabalho análogo à escravidão é totalmente imoral", diz a parlamentar.

A ação protocolada no TJ-SP é assinada pelo advogado Guilherme Monaco e argumenta que "jornadas desumanas, alojamentos insalubres, dívidas injustificadas, torturas com choque elétrico e xenofobia revelam uma barbárie que em pleno século 21 não deve ser apenas rechaçada pelo conjunto da sociedade, mas também, deve ser extirpada do tecido social".