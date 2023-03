BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Antes da reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que vai definir o seu futuro no governo, o ministro Juscelino Filho (Comunicações) publicou nesta segunda-feira (6) um vídeo nas suas redes sociais no qual se defende das acusações de uso indevido de diárias e do avião da FAB (Força Aérea Brasileira).

O ministro aponta um "erro no sistema de diárias", que acabou incluindo indevidamente no cálculo dos valores datas referentes a fins de semana, quando não teve agendas públicas. Juscelino ainda acrescenta que todas as diárias pagas indevidamente foram devolvidas aos cofres públicos.

Lula terá uma reunião com Juscelino às 16h desta segunda-feira (6) para que o titular das Comunicações apresente suas explicações sobre as denúncias de uso indevido de diárias em eventos particulares.

Juscelino recebeu diárias do governo federal por dias sem agenda de trabalho em São Paulo, São Luís e até no exterior. Até o momento, o total de diárias recebidas pelo ministro em duas viagens internacionais -a Portugal e Espanha- soma R$ 34,2 mil.

De acordo com uma nota divulgada pela pasta na quinta, o titular da pasta decidiu devolver o valor das diárias referentes às viagens do Maranhão e de São Paulo.

Na viagem a São Paulo, o ministro teve apenas duas agendas oficiais e aproveitou a estadia na capital paulista para participar de um evento relacionado a cavalos Quarto de Milha, como revelou o jornal O Estado de S. Paulo Juscelino Filho é criador de animais da raça.