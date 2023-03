SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O senador Alexandre Luiz Giordano (MDB-SP) desistiu de se lançar como pré-candidato à Prefeitura de São Paulo. O parlamentar diz que abriu mão de participar das prévias do partido contra o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) após um pedido do ex-presidente Michel Temer (MDB).

Os dois se reuniram para um café nesta segunda (6). "Acatei o pedido do Temer para não ter racha no partido e não disputarei as prévias. Mas eu o avisei que seguirei meu projeto político e não irei apoiar Ricardo Nunes para a Prefeitura de São Paulo", diz Giordano à coluna.

Ele é suplente do senador Major Olímpio, morto em 2021 por Covid-19.

Como revelado pela coluna na sexta (3), Giordano já tinha comunicado a decisão de se lançar como pré-candidato ao presidente do partido, o deputado federal Baleia Rossi, e ao líder da legenda no Senado, Eduardo Braga.

Na mesma data, Temer o chamou para uma reunião. Giordano considera o emedebista seu padrinho dentro do MDB.

O senador afirma não concordar com o viés administrativo adotado por Nunes como prefeito. Um dos incômodos é o fato de que quase não há representantes emedebistas na administração municipal.

Em entrevista ao portal Metrópoles, Nunes desdenhou de Giordano ao ser questionado sobre o assunto. "Giordano? Quem que é Giordano?", indagou.

Em resposta à provocação do atual prefeito, o parlamentar encaminhou à coluna um texto em que narra a sua trajetória desde quando vendia cachorro quente até chegar ao Senado. "Alexandre Giordano é um paulistano, apaixonado por São Paulo e por todo o povo paulista, e que conhece a real necessidade da população."

"É uma pessoa simples que conhece na prática a realidade da população, por ter vivido a dificuldade das ruas e saber a necessidade daqueles que mais precisam, principalmente nas questões relacionadas à saúde, alimentação e habitação dignas, e, com o mandato de senador, quer e sabe como mudar a realidade do povo paulista", diz a nota.