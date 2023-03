BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministra Rosa Weber, e o ministro Alexandre de Moraes visitaram no final da tarde desta segunda-feira (6) a Penitenciária Feminina do Distrito Federal, onde estão as detidas pelos ataques golpistas de 8 de janeiro.

A governadora interina do Distrito Federal, Celina Leão (PP), que acompanhou a visita, disse que eles andaram pelas três alas do presídio e conversaram com as presas.

"Foi uma visita institucional. Eles foram dar algumas informações e ver as condições das presas", afirmou. Um representante da defensoria pública do DF também acompanhou a visita, além de assessores do governo e do STF.

Segundo relatos de pessoas que fizeram parte da comitiva, os ministros teriam esclarecido às detidas que as suas condutas serão individualizadas e que elas serão punidas com Justiça, na medida de sua culpabilidade.

Os ministros não foram hostilizados, segundo os relatos, mas ouviram das presas reclamações sobre comida, que chegaria em condição ruim de consumo e sobre a situação processual.

As presas também teriam afirmado que aguardam esclarecimentos jurídicos e fizeram apelos sobre questões de saúde e que são mães de criança com comorbidades.

Os ministros também planejavam visitar o Complexo Penitenciário da Papuda, onde ficam os presos homens, mas não teria dado tempo. Uma nova data deverá ser agendada.

Segundo o STF, atualmente 751 pessoas seguem presas e 655 foram liberadas da prisão. Todos eles foram denunciados pela PGR (Procuradoria-Geral da República) por incitação ao crime e associação criminosa.