SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O prefeito de São Sebastião (SP), Felipe Augusto (PSDB), diz que mudou de opinião sobre o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), cuja gestão à frente do Ministério da Infraestrutura ele chamou de "um desastre" no ano passado.

"Participei diversas vezes de tratativas com o então ministro da Infraestrutura, o Tarcísio, e foi um desastre", disse Augusto em live em setembro do ano passado, quando o atual governador estava em campanha.

O prefeito também apontou na transmissão o desconhecimento de Tarcísio sobre o estado de São Paulo, relembrando a gafe cometida por ele quando não soube dizer onde iria votar, em São José dos Campos. Reclamou ainda da proposta de desestatização "absurda" do porto de São Sebastião.

Em mensagem à reportagem, o prefeito afirma que hoje tem outra opinião sobre o governador, após o papel que ele desempenhou no resgate e reconstrução de áreas devastadas pelas chuvas durante o Carnaval.

"Mudei [de opinião]. Ele me surpreendeu. E está sendo muito importante para nossa cidade", afirmou. O prefeito disse que as críticas foram no contexto da campanha eleitoral, em que ele apoiou a reeleição do então governador, Rodrigo Garcia (PSDB). "Lembrando que a eleição durou apenas 45 dias", disse.