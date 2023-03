SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Letícia Firmo, filha da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e enteada do ex-presidente Jair Bolsonaro, passou a investir na "carreira de influenciadora" fazendo publicações no Instagram com o fim do governo do padrasto.

PRESENÇA NAS REDES

A jovem de 20 anos, que se manteve afastada da rede social durante a maior parte do governo de Jair Bolsonaro, tem a primeira publicação na conta datada de novembro de 2021. Mas passou a ganhar seguidores, curtidas e comentários nas últimas duas semanas, quando intensificou as publicações sobre a sua rotina.

Não é possível saber quando a jovem tornou a conta pública, mas comentários de duas semanas atrás mostram seguidores agradecendo por terem o pedido de amizade aceito por ela.

Letícia tinha pouco mais de 17 mil seguidores até setembro de 2022, quando os números dela na rede social quase dobraram, chegando a 31,7 mil.

Ela terminou o ano de 2022 com 41 mil seguidores e nos primeiros meses de 2023 chegou à marca de 54 mil.

Em imagens compartilhadas na tarde desta segunda-feira (6), além de mostrar a rotina de skin care, ela publicou lembranças da infância: fotos com parentes, com o pai e até mesmo com o ex-presidente, casado com a mãe dela desde 2007.

Ela também narrou parte da rotina em casa, com a mãe e a irmã mais nova, Laura.

A maior parte dos comentários das fotos da jovem apontam a semelhança dela com a mãe e elogiam a família Bolsonaro. Outras pessoas, porém, questionam se ela é um "fake da esquerda" ou falam sobre a situação do país.

"Enquanto uns estão felizes outros estão tristes com fome e miséria", afirmou um dos seguidores.

A mãe, Michelle, também já chegou a usar o Instagram para divulgar produtos de beleza.