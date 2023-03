BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Um avião tripulado apenas por mulheres vai fazer nesta quarta-feira (8) a interiorização de 35 imigrantes venezuelanas para São Paulo.

A ação do MDS (Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome) no Dia Internacional da Mulher tem por objetivo chamar a atenção para a vulnerabilidade das mulheres migrantes e sensibilizar as empresas a criarem ofertas de empregos para elas. Hoje, mulheres ocupam apenas um terço das vagas ofertadas aos refugiados venezuelanos.

O MDS é um dos ministérios envolvidos na Operação Acolhida, que se aproxima da marca de 100 mil venezuelanos interiorizados.

O voo parte de Boa Vista às 10h. O desembarque no aeroporto de Guarulhos está previsto para às 18h, com o deslocamento posterior para Jundiaí, onde serão instaladas.