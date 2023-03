SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Solidariedade, presidido por Paulinho da Força, participa de conversas com PDT e PSB para formar uma federação, com as eleições municipais de 2024 e as disputas de 2026 no horizonte.

As tratativas entre PDT e PSB foram reveladas pelo jornal O Globo e confirmada pelo Painel.

Paulinho da Força já se encontrou com Carlos Lupi, ministro da Previdência e presidente do PDT, e Carlos Siqueira, do PSB, para tratar do tema.

Na reunião com Siqueira nesta terça-feira (7), os presidentes de partidos abordaram a tensão que existe entre representantes do partido em Pernambuco -Marilia Arraes (Solidariedade) e João Campos (PSB) viraram desafetos políticos em 2020, quando disputaram a Prefeitura de Recife. No ano passado, João apoiou Marilia no segundo turno da eleição pelo governo do estado.

"Pernambuco não será um problema, de forma nenhuma. A Marilia é uma menina progressista, é neta do nosso querido Miguel Arraes. Vai estar tudo certo", diz Siqueira à coluna. Paulinho acrescenta que não considera um problema insolúvel e que o apoio do PSB a ela em 2022 já abre caminho para a superação.

O presidente do Solidariedade afirma ao Painel que os partidos já acertaram que formarão um bloco para atuação conjunta no Congresso. Na semana que vem, pretendem iniciar os acordos finais para formação da federação, após apresentarem as questões e demandas de cada sigla.