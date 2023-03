SALVADOR, BA (UOL-FOLHAPRESS) - A ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, fará um pronunciamento nesta terça-feira (7) em rede nacional, a partir das 20h30. O discurso é o marco de início da programação do governo federal para o Mês das Mulheres.

O governo Lula (PT) afirmou na manhã de hoje que o Dia Internacional das Mulheres, 8 de março, será marcado pelo anúncio de uma série de ações do governo federal que incidem diretamente na garantia de direitos das mulheres.

Na ocasião, o presidente da República assinará o Projeto de Lei a ser enviado ao Congresso Nacional para promover a igualdade salarial entre homens e mulheres que exerçam a mesma função.

No último final de semana, o petista utilizou as redes sociais para destacar a importância do projeto para o país. No Twitter, Lula disse que "a garantia de salários iguais para homens e mulheres que exercem a mesma função é algo que já deveria existir há muito tempo".

Conforme o governo federal, o texto do projeto "prevê medidas para que empresas tenham maior transparência remuneratória e para ampliar a fiscalização e o combate à discriminação salarial".

No evento, outras medidas voltadas à promoção da igualdade e outras causas que fazem parte da pauta de reivindicações das mulheres serão anunciadas.

O evento está marcado para acontecer a partir das 11h, no Palácio do Planalto, em Brasília (DF). O presidente Lula estará acompanhado da ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, além de representantes de outros 19 ministérios, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal e do BNDES.

No ano passado, a ex-ministra Damares Alves discursou no Dia da Mulher

Ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Damares Alves foi a responsável por representar o governo federal no evento que marcou o Dia Internacional da Mulher em 2022.

Na ocasião, Damares afirmou que o governo Bolsonaro era "cor de rosa" e destacou os investimentos alocados a essa pauta no ano anterior.

"Somos, de fato, um governo cor de rosa. Quando falo que este é um governo cor de rosa vejam quanto foi investido em mulheres no Brasil só em 2021, R$ 236 bilhões. Este é o governo Bolsonaro", disse a ex-ministra, hoje senadora, na ocasião.

Dados de um levantamento do Inesc (Instituto de Estudos Socioeconômicos) ao qual Universa teve acesso com exclusividade no ano passado mostram que a pasta destinou, em 2022, o menor recurso dos últimos quatro anos ?e de toda a gestão de Damares Alves? para o combate à violência contra a mulher no Brasil.