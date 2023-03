SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mulheres que fazem parte do MST (Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra) fizeram um protesto nesta quarta-feira (8) em frente à loja da vinícola Salton localizada na avenida Pacaembu, na zona oeste de São Paulo. O espaço é conhecido como Enoteca Família Salton.

Assim como Aurora e Cooperativa Garibaldi, a Salton contratou empresas que são acusadas de terem mantido 207 pessoas em situação análoga à escravidão em Bento Gonçalves (RS). Após a divulgação do caso, elas repudiaram, em nota, a conduta da intermediária de mão de obra.

Na ação, as manifestantes jogaram tinta vermelha na fachada do local, gritaram palavras de ordem e estenderam faixas que diziam que o agronegócio lucra com a fome e a violência.

O ato foi realizado por ocasião do Dia da Mulher, 8 de março, e faz parte do que o MST chama de Jornada Nacional de Lutas das Mulheres Sem Terra, que acontece anualmente e conta com mobilizações, protestos, ações de formação e intervenções.