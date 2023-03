O Senado Federal elegeu, nesta quarta-feira (8), os indicados pelas lideranças dos blocos partidários para assumir a presidência e a vice-presidência das comissões permanentes da Casa para o biênio 2023-24. A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), considerada a mais importante da Casa, será ocupada pelo senador Davi Alcolumbre (União-AP).

Com o novo desenho do Senado, PSD e MDB ficaram com 3 comissões: Assuntos Econômicos (CAE); Educação, Cultura e Esporte (CE) e Meio Ambiente (CMA) estarão sob o comando do PSD. Já o MDB conduzirá os trabalhos da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo (CDR), da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE) e da Comissão de Serviços de Infraestrutura (CI).

O PT vai comandar as Comissões de Assuntos Sociais (CAS) e Direitos Humanos (CDH). União Brasil também terá 2 comissões: Comissão de Agricultura (CRA) e Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Podemos, PDT e PSB terão uma comissão cada e ainda falta definir a liderança da Comissão Senado do Futuro (CSF).

Presidência e vice-presidência

Os senadores Humberto Costa (PT-PE) e Mara Gabrilli (PSD-SP) foram eleitos presidente e vice-presidenta da Comissão de Assuntos Sociais (CAS). Paulo Paim (PT-RS) e Zenaide Maia (PSD-RN), presidente e vice-presidenta, respectivamente, estarão a frente da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH).

Os senadores Flavio Arns (PSB-PR) e Cid Gomes (PDT-CE) serão os próximos presidente e vice-presidente da Comissão de Educação (CE). A ex-jogadora de vôlei Leila Barros (PDT-DF) e Fabiano Contarato (PT-ES) estarão na presidência da Comissão de Meio Ambiente (CMA), na posição de presidência e vice, respectivamente. A Comissão de Infraestruturas (CI) será de responsabilidade do senador Confúcio Moura (MDB-RO).

O senador Vanderlan Cardoso (PSD-GO) foi eleito presidente da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE). Por sua vez, a Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle (CTFC) será presidida por Omar Aziz (PSD-AM).

Renan Calheiros (MDB-AL) foi eleito presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE). Na Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação (CCT) o senador Carlos Viana (Podemos-MG) estará à frente dos trabalhos. Os senadores Marcelo Castro (MDB-PI) e Cid Gomes (PDT-CE) vão comandar a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo (CDR).

Sérgio Petecão (PSD-AC) e Jorge Kajuru (PSB-GO) serão os próximos presidente e vice-presidente da Comissão de Segurança Pública (CSP). A senadora Soraya Thronicke (União-MS) vai presidir a Comissão de Agricultura (CRA).

