SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governo de São Paulo vai criar uma força-tarefa para agilizar o licenciamento de conjuntos habitacionais para atenderem a populações em São Sebastião, região atingida por fortes chuvas no Carnaval.

A equipe será montada pelo Graprohab (Grupo de Análise e Aprovação de Projetos Habitacionais), colegiado vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação.

Os conjuntos serão implantados em dois terrenos situados no bairro Baleia Verde, próximo à Vila do Sahy. Ainda não há definição sobre a quantidade de casas a serem construídas nos locais.

As áreas foram declaradas de interesse social e serão desapropriadas pela CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano). Além da Secretaria, fazem parte do Graprohab Sabesp, Cetesb e DAEE.

"Por se tratar de uma questão emergencial e urgente, vamos fazer um esforço concentrado, priorizando os empreendimentos habitacionais no litoral para aprovar o licenciamento no menor prazo possível", afirmou Lacir Baldusco, presidente do Graprohab.