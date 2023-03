SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ex-candidato ao Governo de São Paulo pelo PDT em 2022, Elvis Cezar está investindo na criação e venda de cursos on-line, palestras, eventos, mentorias e experiências de imersão.

O ex-prefeito de Santana do Parnaíba tem divulgado aulas sobre temas variados, como leis do sucesso, gestão pública e alta performance. Ele também oferece conselhos para prefeitos e interessados em se tornarem vereadores.

O programa tem o nome de Governo 360, e, segundo o material de divulgação nas redes sociais, "ensina uma maneira eficiente de criar e de cuidar de projetos, que darão toda a estrutura que a população precisa e merece."

Nos perfis virtuais, Cezar compartilha mensagens motivacionais como "se não puder fazer tudo, faça tudo que puder", "seu único limite é a mente" e "nunca diminua sua meta, aumente seu esforço".

Em publicações de divulgação, Elvis Cezar diz que 80% das pessoas não atingem os resultados que desejam porque se sabotam e desistem no meio do caminho. Diante desse diagnóstico, ele afirma que elas precisam descobrir quais os "hábitos destruidores" que têm e impedem o crescimento.

O curso "As 10 Leis do Sucesso", do ex-candidato, promete fornecer caminhos para isso. As aulas têm valores até R$ 497. A "imersão em alta performance na gestão pública" custa até R$ 1.999, a depender do lote.

Cezar ficou em quinto lugar na eleição para o governo no ano passado, com 1,21% dos votos.