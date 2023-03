SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro disse em suas redes sociais que está morando de aluguel e que, portanto, não teria condições de ficar com cães encontrados na rua.

Na publicação, ela diz que tem seis bichos de estimação e que não poderá abrigar duas cadelas que ela diz ter encontrado. Michelle afirma que está em busca de "um lar que possa dar muito amor e proteção a elas".

"Como vocês sabem estou morando de aluguel, tenho 6 pets, sendo 3 adotivos -estor, Bartô, que é idoso e cego dos dois olhos, e o Alvorinha. Encontramos na estrada duas cadelinhas, porte pequeno tipo 'salsicha'. Meu coração dói de não poder ficar com elas", disse Michelle.

Como mostrou a Folha de S.Paulo, o PL, partido de Jair Bolsonaro e Michelle, desistiu de pagar o aluguel do casal, como havia sido acertado anteriormente. A despesa deverá ser custeada pelo salário que a legenda pagará ao ex-presidente. Com o aumento do teto do Judiciário, o valor também aumentará - será de R$ 46,6 mil, não os R$ 39, mil previstos inicialmente.

A casa de Bolsonaro e Michelle fica em condomínio fechado no bairro Jardim Botânico, em Brasília, região que fica a cerca de 10 km do Palácio do Planalto.

Agora alvo do escândalo das joias da Arábia Saudita, Michelle deixou o Palácio da Alvorada, residência presidencial, em dezembro, junto com Bolsonaro. Os dois viajaram aos Estados Unidos a um dia do fim do mandato do ex-presidente. Michelle voltou ao Brasil no dia 26 de janeiro, sem o marido, que segue nos Estados Unidos sem data certa para retorno.

Em fevereiro, ele chegou a dizer que voltaria "nas próximas semanas", mas o retorno ficou incerto depois de revelado o caso das joias de R$ 16,5 milhões. O governo Bolsonaro pressionou a Receita Federal para tentar recuperar as joias que ficaram retidas na alfândega.