SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O deputado estadual e ex-governador do Mato Grosso do Sul Zeca do PT criticou a invasão de uma propriedade produtiva no estado por indígenas, dizendo que os responsáveis pela ação foram "derramados" no local, na cidade de Rio Brilhante. Ele se referiu aos indígenas como "essa gente".

"Dois ônibus com aproximadamente 80 indígenas [foram] derramados lá. Agora trancaram o portão, ocuparam a sede da fazenda, de 400 hectares, proibindo Raul [dono da área] e sua família de tirar de lá aproximadamente 7.000 sacas de soja que foram colhidas", disse ele, em discurso da tribuna da Assembleia Legislativa na quinta-feira (9).

Segundo o parlamentar, não existem estudos antropológicos que provem que a fazenda é área indígena. "Essa gente, sem nenhuma razão, ocupa, invade propriedades produtivas, gerando uma insegurança jurídica e correndo o risco de consequências que a gente não tem dimensão do que pode acontecer", discursou.

O PT vem sendo pressionado desde o começo do ano em razão de invasões patrocinadas por movimentos sociais em áreas produtivas, como ocorreu em propriedades da empresa Suzano no sul da Bahia.

Ex-governador entre 1999 e 2006, Zeca é deputado em um estado de grande força de ruralistas, e que deu vitória para Jair Bolsonaro (PL) na eleição do ano passado.

Ele disse no discurso que esteve em Brasília na semana passada e que conversou com o próprio Lula, que não concordaria com a invasão de terras produtivas.