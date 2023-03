SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Apoiadores de candidatos à vaga de Ricardo Lewandowski no Supremo Tribunal Federal (STF) ficaram tensos com as críticas que o senador Sergio Moro (União Brasil) fez ao advogado Cristiano Zanin, que defendeu Lula (PT) na Operação Lava Jato e é tido como um dos preferidos para ocupar o cargo.

Eles acreditam que os ataques de Moro a Zanin reavivam em Lula a memória do que definem como perseguição sofrida por ele na Justiça. E reforça ainda mais a preferência pelo defensor, já enaltecido pelo presidente publicamente.

Moro estaria, assim, reforçando, na prática, a campanha para que o advogado seja indicado ? ainda que não perceba.

Zanin foi, durante os anos da Lava Jato, um dos principais contrapontos à atuação de Moro, e personificou a resistência de Lula na prisão. Quanto mais apanhar do ex-juiz, portanto, ainda mais bem posicionado ficaria para a indicação.