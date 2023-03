SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O publicitário Jeferson de Oliveira Monteiro, dono do perfil de humor Dilma Bolada, foi nomeado para um cargo em comissão da EBC (Empresa Brasil de Comunicação).

O QUE ACONTECEU:

Jeferson Monteiro atuará na Gerência de Produção Educativa/Gerência Executiva de Produção, Aquisições e Parcerias de Conteúdos Educativos/Diretoria de Conteúdo e Programação.

Monteiro assume o cargo na cidade do Rio de Janeiro. A portaria entrou em vigor na data da publicação.

QUEM É JEFERSON MONTEIRO?

O publicitário é conhecido por ter criado o personagem Dilma Bolada. O perfil que satiriza a ex-presidente Dilma Rousseff conta hoje com mais de um milhão de seguidores no Twitter;

Monteiro já foi questionado por parlamentares se teria recebido dinheiro do PT. Publicações do perfil em defesa do governo e com críticas a adversários políticos do partido foram indagadas;

O publicitário negou as acusações. Durante sua participação na CPI dos Crimes Cibernéticos na Câmara dos Deputados, em 2015, ele afirmou que atuava de maneira independente.

"O meu papel e meu compromisso é com o público da Dilma Bolada. Se o PT não gostou ou a Dilma não gostou, só lamento. Não devo satisfação a ninguém. Quem se sentir ofendido, que procure medidas judiciais", disse.