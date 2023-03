BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O vice-presidente da Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência, senador Renan Calheiros (MDB-AL), vai requisitar à Abin (Agência Brasileira de Inteligência) todos os contratos e documentos produzidos a partir do "FirstMile", ferramenta usada para monitorar a localização de até 10 mil telefones celulares.

Segundo o jornal O Globo, a agência não tinha protocolo de uso nem controle de acesso aos dados dos cidadãos. Informando o número de telefone, o programa israelense era capaz de traçar um histórico de movimentação e criar alertas em tempo real. Ele foi usado nos primeiros três anos do governo de Jair Bolsonaro (PL).

Renan Calheiros quer acesso aos documentos para entender qual foi a extensão do monitoramento da Abin. A partir dos relatórios de inteligências produzidos, poderá identificar quais foram os alvos. Com isso, pretende esclarecer se há pertinência com as atividades da agência ou se a ferramenta foi utilizada para perseguir desafetos do governo Bolsonaro.

A comissão mista ainda não foi instalada oficialmente, porque depende da indicação dos deputados, que compõem metade do colegiado.

Outra ação de Renan será dar prioridade à sabatina de Luíz Fernando Corrêa, indicado pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para a direção-geral da Abin.

A etapa necessária para a nomeação é conduzida pela Comissão de Relações Exteriores, presidida pelo próprio senador. A CRE foi instalada na última quarta-feira (8), mas ainda não tem nova reunião marcada.