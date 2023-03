SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Celso Giannazi (PSOL) nomeou a filha de uma colega de partido e também vereadora na Câmara Municipal de São Paulo, Silvia Ferraro, mais conhecida como Silvia da Bancada Feminista (PSOL), para trabalhar em seu gabinete.

Victoria Ferraro foi nomeada na sexta-feira (10) para trabalhar como assessora especial do gabinete de Giannazi. Apuração interna do Legislativo paulistano então identificou o parentesco e tornou sem efeito a portaria que havia dado o cargo para a filha da vereadora nesta quarta-feira (15), citando a súmula vinculante 13/2008 do Supremo Tribunal Federal, que trata de nepotismo.

Em nota, o vereador diz que não sabia do parentesco entre ambas. A vereadora afirma que soube pela equipe do colega que sua filha estava sendo nomeada e que não houve qualquer troca de favores que possa configurar nepotismo cruzado.

Todas as nomeações na Câmara Municipal de São Paulo implicam assinatura de um memorando por parte do vereador e do nomeado. Nele, ambos precisam atestar que não têm conhecimento de qualquer vínculo de parentesco entre o nomeado e qualquer funcionário da Casa ou vereador. Giannazi e Victoria assinaram o documento.

Em entrevista à Folha de S.Paulo em 2020, Silvia Ferraro falou da filha, dizendo que ela nasceu em um parto de cócoras oferecido pelo SUS no Hospital de Clínicas da Unicamp e que atuava como diretora de movimentos sociais da União Nacional dos Estudantes (UNE). À época, Victoria tinha 25 anos.

Giannazi exerce o mandato de vereador desde 2019, quando assumiu o posto deixado por Sâmia Bomfim (PSOL), que se tornou deputada federal. Ele foi reeleito em 2020.

Silvia Ferraro foi eleita pela primeira vez em 2020 como parte da Bancada Feminista do PSOL, um mandato coletivo formado por cinco mulheres e do qual ela é a titular.

Em nota, Giannazi diz que ele e Silvia Ferraro tomaram providências para que a portaria fosse tornada sem efeito. Em nota, ele afirma que recomendou à sua equipe a contratação de uma assessora ligada ao movimento estudantil, e que o nome escolhido foi o de Victoria Ferraro, por sua "reconhecida trajetória no movimento estudantil, confirmada por ter sido eleita uma das vice-presidentes da UNE e militante do PSOL".

O texto também afirma que a assessoria do vereador não tinha ciência do parentesco entre ambas.

Silvia Ferraro, por sua vez, afirma que soube pela equipe de Giannazi que Victoria seria nomeada "por causa de sua trajetória própria e independente na defesa da educação pública". Ela diz que então procurou Giannazi, que, segundo ela, disse que não tinha conhecimento da nomeação, que estaria sendo encaminhada pela assessoria de seu gabinete.

"Não houve, portanto, qualquer forma de troca de favores que possa configurar 'nepotismo cruzado'. Nosso mandato coletivo e o PSOL são totalmente contrários a essa prática", diz o texto.