SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ricardo Nunes (MDB) tem um encontro nesta quarta-feira (15) com Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais, para tratar da possível compra do Palácio dos Correios por parte da Prefeitura de São Paulo.

A ideia do prefeito é transformar o prédio, localizado na praça Pedro Lessa, no vale do Anhangabaú, na primeira unidade do projeto SP24, que tem a proposta de reunir serviços municipais ao cidadão durante 24 horas, em funcionamento similar ao Descomplica.

Além disso, o local também abrigaria uma central de monitoramento 24 horas da cidade, com o objetivo de acompanhar o funcionamento de semáforos, piscinões, SAMU, entre outros.

Em junho de 2022, os Correios enviaram à Prefeitura uma proposta de venda do prédio por R$ 77,6 milhões. Diante do interesse de Nunes, o que falta, portanto, é um decreto com autorização da Presidência para a concretização do negócio.

Nunes também se encontrará com os ministros do Supremo Tribunal Federal Rosa Weber, Luiz Fux e Gilmar Mendes na sua primeira viagem a Brasília em 2023.