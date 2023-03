SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente Lula (PT) cobrou nesta quarta-feira (15), no lançamento de um programa voltado à segurança pública, que o Estado volte a "cuidar" das pessoas, e cobrou a classe política de conhecer a situação socioeconômica do país.

O QUE DISSE LULA

O presidente relançou o Pronasci (Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania) e disse esperar que o programa fortaleça o cuidado do Estado com a população antes e depois de qualquer possível delito;

Lula também enfatizou a formação e proteção dos policiais; ele pediu uma salva de palmas a uma soldado, presente no evento, que teria sido agredida no 8 de janeiro por extremistas que invadiram os Três Poderes. O evento tinha representantes da Segurança Pública de diversos estados.

Ele também criticou a superlotação do sistema prisional com presos que não tiveram direito a plena defesa;

Lula criticou políticos que "não percebem que perto da casa dele tem uma criança dormindo sem um copo de leite".

"A expectativa que eu tenho é que, com o Pronasci, possamos mudar a cara da segurança pública no Brasil. O estado brasileiro não pode continuar omisso aos problemas da sociedade, o estado tem que cuidar", disse o presidente.

O QUE É O PROGRAMA LANÇADO HOJE?

O Pronasci, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, foi relançado nesta quarta; ele foi criado em 2007 e não estava em funcionamento nos últimos anos;

O programa terá cinco focos, segundo o ministro Flávio Dino: diminuição do feminicídio, combate ao racismo estrutural, apoio a vitimas de violência, politicas para presos e egressos do sistema prisional e atuação cidadã nos territórios.

Antes do evento relativo ao Programa, Lula participou de uma entrega simbólica de 270 viaturas para Patrulha Lei Maria da Penha e Delegacias Especializadas de Atendimento para Mulheres.