BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou nesta quarta-feira (15) a revogação do afastamento de Ibaneis Rocha (MDB) do Governo do Distrito Federal e o seu retorno imediato ao cargo.

Ibaneis tinha sido afastado das funções por determinação de Moraes horas após os ataques do dia 8 de janeiro, quando apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) invadiram as sedes dos três Poderes em Brasília.

O emedebista é investigado em inquérito do Ministério Público Federal que apura a conduta de autoridades responsáveis pela segurança local no dia dos ataques.