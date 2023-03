SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) e professor da Faculdade de Direito da USP (Universidade de São Paulo) Ricardo Lewandowski foi designado para presidir o comitê gestor do Observatório USP das Instituições. Voltado às instituições brasileiras, o centro de pesquisa se dedicará a temas como o federalismo no Brasil, os Três Poderes e o papel de políticas públicas.

O órgão gestor presidido pelo magistrado será composto por nomes das áreas pública, científica e cultural. A estruturação do observatório foi discutida por Lewandowski e pela vice-reitora da USP, Maria Arminda do Nascimento Arruda, em reunião realizada no início deste mês.

No encontro, a juíza auxiliar do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) Helena Campos Refosco, que trabalha no gabinete de Lewandowski, expôs um relatório sobre a participação de mulheres em estruturas partidárias e no processo eleitoral de 2022. Os dados devem fomentar discussões sobre grupos sub-representados na política.

A reunião teve ainda a presença do procurador-geral da USP, Marcelo José Magalhães Bonizzi, do superintendente jurídico da universidade, Fernando Facury Scaff, e do diretor da Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin, Alexandre Macchione Saes.

A ideia é que o Observatório USP das Instituições funcione como um fórum permanente para a análise de instituições nacionais e internacionais e para a formulação de propostas inovadoras. Especialistas brasileiros e estrangeiros de diversas áreas serão convidados a participar.