BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) vai assumir a presidência do Republicanos Mulher.

A ex-ministra terá o papel de buscar popularizar o partido e atrair a filiação de mulheres. Deve viajar o país com palestras e agendas com lideranças locais, com o objetivo de fortalecer e capilarizar mais a legenda a tempo das eleições municipais de 2024.

Damares desempenhará função semelhante à da amiga Michelle Bolsonaro no PL Mulher.

Como o Painel mostrou, a ex-primeira-dama assume nesta terça-feira (21) a presidência da ala feminina da legenda, com o objetivo de pavimentar a conquista de mil prefeituras nas eleições municipais de 2024.

Damares deve ser uma das convidadas a participar do talk show que Michelle fará sobre a participação de mulheres na política.