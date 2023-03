BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A drag queen e primeira suplente de deputada federal Ruth Venceremos (PT-DF) anunciou nesta quarta-feira (15) a sua saída do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), pouco mais de dois meses após ter assumido o cargo na Secom (Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República).

A exoneração de Ruth Venceremos foi divulgada inicialmente pelo jornal O Globo, que apontou que o motivo de sua saída seria por se ver "escanteada" dentro do governo.

A exoneração foi publicada na edição de quarta-feira (15) do Diário Oficial da União. Ruth Venceremos exercia o cargo de chefe da assessoria de Participação Social e Diversidade da Secom.

Militante do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra) e defensora das pautas dos movimentos LGBTQIA+ e negro, Ruth é pedagoga, mestre em educação pela Unicamp e primeira suplente de deputada federal pelo PT do Distrito Federal. Ela recebeu 31.538 votos nas eleições do ano passado.

Em suas redes sociais, Ruth Venceremos evitou entrar em polêmicas com a Secom e comentar o seu suposto isolamento e escanteamento dentro do governo Lula.

A suplente de deputada federal afirmou que vai deixar o governo por ter avaliado que será mais útil atuando em grupos da sociedade civil.

"Fazer parte da equipe de governo do presidente Lula foi fundamental na jornada que estamos construindo, na medida em que somente um espaço de tomada de decisão nos permite entender com amplitude todos os desafios que temos que enfrentar na construção de uma sociedade mais justa. Fiz campanha para o nosso presidente Lula, estou muito feliz com o novo momento que o Brasil vive e está construindo", escreveu em suas redes sociais.

Ruth Venceremos afirmou que a partir de agora vai somar as suas forças à luta de diversas entidades, colegiados e movimentos sociais.

"Avalio, em conjunto com todas as pessoas e instituições envolvidas nesse processo, que é preciso, neste momento, concentrar os esforços nessa coalizão, justamente para ajudar a fortalecer o diálogo entre a sociedade civil e o governo", afirmou, justificando a sua saída da Secom.

A suplente de deputada na sequência agradeceu o ministro da Secom, Paulo Pimenta, "pelo convite e pela confiança".

A Secom foi procurada, mas não se manifestou sobre a exoneração de Ruth Venceremos até a publicação desta reportagem.

Ao aceitar o cargo, Ruth Venceremos havia declarado que pretendia exercer na comunicação um processo de escuta da sociedade civil a partir do que aprendeu como pedagoga, drag queen e militante sem-terra.

"O meu corpo, por si só, já fala, como eu costumo dizer. Sou uma bicha preta, nordestina, do interior do Pernambuco, com trajetória no MST. A gente viu que, no último período [governo Bolsonaro], as pautas que envolvem os direitos humanos foram excluídas do espaço do Executivo. A gente, que estará na Secretaria de Comunicação, cuidando da comunicação mais institucional, não pode ignorar o que é a representação do povo brasileiro hoje, com uma diversidade de sujeitos, que deve aparecer como um próprio projeto de governo", afirmou em entrevista à Folha, em janeiro.