SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Gilmar Mendes participaram de um jantar realizado pelo grupo Esfera Brasil em homenagem ao ministro do TCU (Tribunal de Contas da União) Jhonatan de Jesus, que tomou posse nesta semana. O evento ocorreu em Brasília, na noite de terça-feira (14).

O empresário João Camargo, presidente do conselho do Esfera, o ministro do STF Dias Toffoli, o ministro do STJ (Superior Tribunal de Justiça) Luis Felipe Salomão e os advogados Pierpaolo Cruz Bottini e Eduardo Chad estiveram lá.

O ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência, Paulo Pimenta, e os ex-ministros de Jair Bolsonaro (PL) Fábio Faria e Ciro Nogueira --este último, presidente nacional do PP-- também compareceram.

O senador Messias de Jesus (Republicanos-RR) e o deputado federal Marcos Pereira (Republicanos-SP) foram alguns dos parlamentares que participaram do jantar.

O ministro do TCU Jhonatan de Jesus estava acompanhado de sua esposa, Mércia de Jesus.

