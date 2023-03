SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro disse que "não deve nada a ninguém" e tem independência financeira após ser criticada por ter ido a uma loja de luxo em Orlando, nos Estados Unidos.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra Michelle, acompanhada do seu maquiador e amigo pessoal Agustin Fernandez, em uma loja da grife Prada.

O passeio rendeu críticas pois, dias antes, ela fez um post nas redes sociais afirmando que estava "morando de aluguel" e pediu ajuda para adotar dois cachorros que encontrou na rua -a ex-primeira-dama é tutora de seis cães.

Michelle viajou no começo desta semana para se encontrar com o marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). "Porque demonizam marcar de grifes se quem nos filmou também estava prestigiando o glamour da mesma? Seria hipocrisia ou falta do que fazer mesmo?, escreveu ela nas redes sociais, em sua primeira manifestação pública.

E seguiu: "Sabemos quem são, só não achávamos que iriam se esconder atrás de uma câmara de celular para nos expor."

"Apesar de não ter privacidade para fazer um passeio e entrar em um outlet com o meu amigo, como todos fazem quando vêm aos EUA, eu tenho vida própria, independência financeira e não devo nada a ninguém", afirmou ainda.

Sobre o episódio dos cachorros, a ex-primeira-dama afirmou que não estava se "vitimizando".

"E quando falei que não podia ficar com as cadelinhas que encontramos na estrada por estar morando de aluguel no momento (temos casa própria no Rio de Janeiro) não foi me vitimizando, mas sim porque não tenho espaço para construir mais dois canis. Triste e lamentável veículos de comunicação se prestando a esse papel mesquinho e sensacionalista", finalizou.

A ex-deputada federal Joice Hasselmann, rompida com Bolsonaro, compartilhou o vídeo de Michelle nas redes sociais e ironizou o episódio.

"A moça humilde e que vive de aluguel está numa loja da Prada? É isto? Mal chegou nos EUA e já caiu nas compras -nem deu uma paradinha para rezar", afirmou a ex-parlamentar.