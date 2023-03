BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Preferido do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, à disputa pela Prefeitura do Rio de Janeiro em 2024, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) é um dos seis nomes que o partido e outras legendas de centro-direita como PP, MDB e União Brasil, querem testar em uma composição de chapa para enfrentar o atual prefeito, Eduardo Paes (PSD).

No PL, além do filho 01 do ex-presidente Jair Bolsonaro, outros três nomes terão a viabilidade política analisada para a disputa municipal: o senador Carlos Portinho, ex-líder do governo no Senado; o general Walter Braga Netto, vice de Bolsonaro nas eleições de 2022; e o deputado federal Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde de Bolsonaro.

Além deles, também serão estudados os nomes do atual secretário estadual de Saúde do Rio de Janeiro, Dr. Luizinho (PP), e do deputado Otoni de Paula (MDB).

A ideia também é atrair o Republicanos para essa frente de centro-direita contra o atual prefeito, que, avaliam os partidos, sofreu um relevante desgaste político por ter apoiado o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições de 2022 ?o petista teve 47,3% dos votos na capital, contra 52,7% do ex-presidente Jair Bolsonaro.

