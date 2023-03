SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Apontada como provável candidata à Prefeitura de São Paulo no ano que vem, a deputada federal Tabata Amaral (PSB) ocupará posições de grande visibilidade na Câmara neste início de legislatura.

Além de fazer parte de quatro comissões (Educação, Mulheres, Meio Ambiente e Constituição e Justiça), ela também presidirá a Frente Parlamentar Mista de Educação, uma das mais atuantes no Congresso.

Tabata chefiará ainda a nova Frente Parlamentar em Defesa da Saúde Mental, da qual é uma das criadoras, ao lado dos deputados Célio Studart (PSD-CE) e André Janones (Avante-MG).

De quebra, Tabata preside o diretório municipal do PSB, a partir do qual pretende organizar sua pré-campanha. O partido criou o Gabinete da Cidade, para fiscalizar a gestão do prefeito Ricardo Nunes (MDB).

A deputada tem dito que pretende se dedicar ao mandato neste ano, e que começará a organizar a sério sua campanha à prefeitura apenas no início de 2024.