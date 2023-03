BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que o Brasil vive hoje um "momento difícil" e chorou ao falar que gostaria de estar no país. O ex-chefe do Executivo participou virtualmente da cerimônia de posse de Michelle Bolsonaro no comando do PL Mulher, nesta terça-feira (21), em Brasília.

"Hoje é um dia muito especial. Estamos aí com o PL Mulher. Obviamente que eu gostaria de estar presencialmente neste evento ao lado da minha esposa e da minha família. Mas a vida se faz de momentos felizes e tristes e tudo passa para ensinamentos para nós", afirmou Bolsonaro, com a voz embargada.

"Creio eu que esse momento difícil para todos nós brasileiros teria que ser dessa forma. Por vezes temos que sofrer para darmos valor a aquilo que está ao nosso lado e por vezes nós desprezamos", seguiu o ex-presidente.

Em sua fala, Bolsonaro disse ainda que o PL é um grupo "bastante homogêneo que tem um ideal de fazer o Brasil justo e liberto". "Nós somos hoje a luz do sentimento da nossa população, com esperança no momento tão difícil que o Brasil se apresenta."

Ele também desejou força às mulheres, em especial Michelle, para "juntos pavimentarmos o futuro do nosso país". E deu um recado aos presentes, afirmando que não é para o "ego subir à cabeça", ao citar "alternativa de poder".

"Que nada suba à cabeça de nenhum de nós, que o ego fique lá para trás. Que cada um de vocês no PL possa entender o momento certo para poder apresentar, não como alternativa de poder, mas como a possibilidade real de poder fazer com que a nossa população realmente seja feliz", disse.

A ex-primeira-dama é considerada uma aposta do PL para a eleição de 2026. O presidente da legenda, Valdemar Costa Neto, no entanto, afirmou à imprensa antes de o evento começar que ela não tem pretensões de se candidatar a nenhum cargo.

Bolsonaro está nos Estados Unidos desde o fim do ano passado. Ele viajou no fim de seu mandato e não passou a faixa ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), desprezando o rito democrático da transmissão do cargo.

O ex-presidente falou por cerca de oito minutos. Ao final, Michelle puxou o canto de parabéns ?Bolsonaro comemora 68 anos nesta terça.

Michelle começou o seu discurso homenageando Bolsonaro, afirmando que ele é um "homem simples que se tornou um grande líder e resgatou o amor e o patriotismo da nossa nação". E se referiu a ele como "mito".

O PL também enxerga em Michelle uma aposta para aumentar a filiação de mulheres na legenda a tempo das eleições municipais de 2024. A ideia é que a ex-primeira-dama participe de caravanas pelo Brasil ainda neste semestre.

"Tenho certeza que contarei com a ajuda de todos vocês nessa grande missão. Agradeço a Deus pelo dom da vida e ao nosso presidente Valdemar por confiar [a mim] essa missão tão desafiadora", disse Michelle em seu discurso.

"Pode ter certeza que darei o melhor de mim para o crescimento efetivo da participação da mulher na política brasileira", seguiu ela.