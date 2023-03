SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em seu primeiro discurso em sessão na Assembleia Legislativa de São Paulo, o deputado estadual Guto Zacarias (União Brasil-SP) exibiu um vídeo protagonizado por Arthur do Val, seu colega de MBL (Movimento Brasil Livre) que foi cassado no ano passado após a divulgação de áudios nos quais ele dizia, entre outras coisas, que as mulheres ucranianas "são fáceis porque são pobres".

Zacarias é vice-líder do governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) no Legislativo paulista.

O novo deputado usou sua primeira fala para se apresentar e também exaltar o MBL, que teve o ápice de sua popularidade na campanha pelo impeachment de Dilma Rousseff (PT), em 2016.

Zacarias disse que seu mandato não será de vingança nem de revanche e anunciou o que chamou de "mensagem de pacificação" de Do Val, cuja cassação diz considerar injusta.

No vídeo, o ex-parlamentar, conhecido como Mamãe Falei, disse que não tinha o objetivo de lavar roupa suja, mas de desejar boa legislatura. Além disso, falou que o colega vai continuar suas ideias, mas sem cometer os mesmos erros.