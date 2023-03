SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O procurador-geral de Justiça do Estado de São Paulo, Mario Sarrubbo, foi o encarregado de informar pessoalmente autoridades federais sobre o plano do PCC (Primeiro Comando da Capital) para um ataque contra o senador Sergio Moro (União-PR).

Tão logo o Gaeco, grupo de combate ao crime organizado que atua no Ministério Público estadual, obteve a informação, no início do ano, Sarrubbo deslocou-se a Brasília para conversar com representantes dos Poderes na capital. Começou então a montagem da operação para desbaratar o plano.

O que chamou a atenção de Sarrubo, na ocasião, foi o nome de Moro ter aparecido nas interceptações realizadas pelo setor de inteligência do MP.

As ameaças contra o promotor Lincoln Gakiya, outro dos alvos do PCC, são corriqueiras, tanto que ele anda com esquema de segurança reforçado o tempo todo.