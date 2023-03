SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em reunião na sede da Prefeitura de São Paulo na segunda-feira (20), comitiva do Republicanos encabeçada pelo presidente da sigla, Marcos Pereira, pediu mais espaço na administração municipal a Ricardo Nunes (MDB).

O pleito incomodou o prefeito, que disse ironicamente que pensava que a reunião havia sido marcada para a legenda declarar apoio publicamente a ele. Nunes tem negociado com lideranças nacionais de partidos a criação de uma aliança para sua reeleição em 2024.

Como mostrou a coluna Painel, do jornal Folha de S.paulo, PP e União Brasil têm dado manifestações mais enfáticas de que pretendem apoiá-lo, ao passo que o Republicanos tem sido visto com desconfiança.

Na reunião com Pereira e outros representantes do Republicanos, Nunes afirmou que o partido controla a maior pasta da gestão municipal, a de Habitação, com João Farias, e que mesmo assim ele não está certo de que tem a legenda ao seu lado. Os presentes ficaram de realizar nova conversa em 15 dias.

Depois de início tenso, a conversa ganhou tom mais ameno. Os membros do Republicanos disseram que o governador de São Paulo Tarcísio de Freitas, filiado à sigla, elogia constantemente o prefeito e manifesta intenção de apoiá-lo no ano que vem. Eles também pediram para serem ouvidos na definição do vice da chapa, mas não solicitaram explicitamente a escolha.

Até o momento, os deputados federais Guilherme Boulos (PSOL), Tabata Amaral (PSB) e Ricardo Salles (PL) despontam como os principais adversários do emedebista na disputa municipal.