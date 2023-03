SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A descoberta de um plano do PCC para atacar o senador Sergio Moro (União-PR) esquentou uma queda de braço entre o governo do Paraná e o Senado.

O estado diz ter pedido no começo do ano à Polícia Legislativa que cuidasse da proteção do ex-juiz, com a justificativa de que sua PM (Polícia Militar) não tem essa obrigação.

Como a demanda foi recusada, os órgãos locais afirmam que tiveram de assumir a função. Os paranaenses argumentam agora que o ideal é o Senado ter uma equipe no estado, em virtude da gravidade da ameaça.

O Senado diz que sua polícia tem a atribuição de fazer a escolta dos senadores no Brasil e no exterior, quando determinado pelo presidente da Casa. Para isso, dispõe de equipes específicas.

"Em alguns casos, e considerando o baixo efetivo de agentes no momento, tem contado eventualmente com a cooperação de forças policiais estaduais, sempre de forma documentada e oficial", afirma em nota.

A Polícia Federal cumpriu na manhã desta quarta (22) uma série de diligências para desarticular um plano da facção criminosa PCC que pretendia realizar ataques contra autoridades. Um dos alvos era o ex-juiz da Lava Jato e atual senador Sergio Moro (União Brasil-PR).