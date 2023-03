SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A bancada federal do PSD deve apoiar a proposta de âncora fiscal feita pelo deputado Pedro Paulo (PSD-RJ) na semana passada.

O partido tem 42 parlamentares atualmente na Câmara dos Deputados. A maioria reuniu-se nesta sexta-feira (24) em Aracaju (SE), com a presença do presidente nacional do partido, Gilberto Kassab.

"O apoio da bancada federal ao projeto do deputado Pedro Paulo para a âncora fiscal mostra uma alternativa muito forte de proposta de centro para esse tema", diz Kassab.

O texto propõe um limite flexível para o crescimento das despesas, com possibilidade de avanço acima da inflação se o endividamento do país estiver em trajetória sustentável.