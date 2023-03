SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A jornalista e escritora carioca Dora Kramer, 67, é a nova colunista da Folha. Os textos serão publicados na versão online às segundas e às sextas. Na edição impressa, eles estarão na página A2 às terças e aos sábados e estarão disponíveis.

A coluna trará análises da conjuntura nacional e de fatos importantes em aspecto local que podem alterar o jogo de poder no Brasil. Dora trará perspectivas de quem pratica o jornalismo, especialmente em política, há mais de 30 anos.

A estreia na Folha será nesta segunda (27) no site e na terça (28) na versão impressa.

Formada em jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero em 1977, Dora Kramer trabalhou nos jornais O Estado de S. Paulo, Diário Popular, Jornal do Brasil e na revista Veja, onde esteve até o ano passado. Nas Redações e em suas colunas, acompanha os fatos nacionais desde os anos 1980.

Também teve passagem pela rádio JBFM, do Rio de Janeiro, e atualmente é comentarista da rádio BandNews FM, de São Paulo.

A jornalista colaborou com Pedro Collor na elaboração do livro "Passando a Limpo: A Trajetória de um Farsante", lançado em 1993 pela editora Record. A obra conta a história da família do ex-presidente Fernando Collor --irmão de Pedro.

Ainda no mercado editorial, publicou em 2000 "O Resumo da História: Fatos e Personagens que Marcaram a Política Brasileira", pela editora Objetiva, e "O Poder pelo Avesso", pela Barcarolla, em 2010. Ambos reúnem crônicas publicadas no Jornal do Brasil e no jornal O Estado de S. Paulo.

Dora Kramer afirma que pretende manter em sua coluna o equilíbrio e a independência, marcas de sua trajetória jornalística.

"Este espaço da Folha é um espaço nobre, e espero corresponder à confiança do jornal. Falar com o leitor sempre foi a minha levada. Quero falar com quem lê, com quem ouve, com quem vê, essa é a minha razão de escrever."

A jornalista afirma não se assustar com o cenário de polarização política no país e ressalta buscar uma boa receptividade, em respeito ao leitor e aos que pensam diferente dela.

"Também já vivi na política momentos muito acirrados, campanha eleitoral, Constituinte, primeira eleição presidencial, morte de um presidente à véspera da posse, dois impeachments. Já vivi momentos contundentes, e isso não me assusta, isso é o Brasil."

COLUNISTAS DA PÁGINA DE OPINIÃO (A2)*

- Segunda-feira: Ana Cristina Rosa, Lygia Maria, Marcus Melo e Ruy Castro

- Terça-feira: Álvaro Costa e Silva, Dora Kramer, Hélio Schwartsman e Juliano Spyer

- Quarta-feira: Bruno Boghossian, Deirdre McCloskey, Hélio Schwartsman e Mariliz Pereira Jorge

- Quinta-feira: Bruno Boghossian, Maria Herminia Tavares, Ruy Castro e Thiago Amparo

- Sexta-feira: Bruno Boghossian, Hélio Schwartsman, Priscilla Bacalhau e Ruy Castro

- Sábado: Álvaro Costa e Silva, Dora Kramer, Hélio Schwartsman e Txai Suruí

- Domingo: Bruno Boghossian, Hélio Schwartsman, Muniz Sodré e Ruy Castro

* Datas para a edição impressa; na versão online, textos são publicados no dia anterior