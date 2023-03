SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Segundo o senador Rogério Marinho (PL-RN), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) vai começar a trabalhar na sede do PL a partir de segunda-feira (3). A prioridade é ajudar o presidente da legenda, Valdemar Costa Neto, a organizar as eleições municipais.

"O presidente deve na segunda-feira ter uma conversa com Valdemar e a partir daí vai começar a trabalhar na organização dos estados. O presidente vai se inserir nesse processo", conta o ex-ministro do Desenvolvimento Regional ao sair do encontro com Bolsonaro.

Bolsonaro desembarcou em Brasília nesta quinta-feira (30) e, do aeroporto, seguiu para o PL. Lá foi recepcionado por aliados e integrantes do seu governo. De acordo com Marinho, o ex-presidente está "bem, tranquilo" e deve tirar o dia para descansar.

O senador e ex-ministro de Bolsonaro, Ciro Nogueira (PP-PI), também relatou que ele está tranquilo. "Ele se emocionou muito [com os apoiadores do lado de fora do partido]. Muito tempo longe desse calor humano", disse.

Segundo Ciro, "o natural" é que o ex-presidente percorra o Brasil para dar início ao processo das eleições municipais e da escolha dos candidatos que contarão com o apoio dele. "Eu acho que a força eleitoral do presidente Bolsonaro vai ser uma coisa sem precedentes no país", aposta.

O ex-ministro comentou também a expectativa de que o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) o torne inelegível.

"Acho que eles estão em dúvida. Bolsonaro inelegível é mil vezes mais forte do que ele elegível. É um sentimento de injustiça muito grande que vai ficar na população. Então eu acho que eles estão na dúvida disso. Espero que tenham juízo e não cometam essa injustiça."