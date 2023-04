SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A pesquisa Datafolha de avaliação sobre os três primeiros meses do novo mandato de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mostra o petista com popularidade inferior às registradas em suas duas passagens anteriores pelo posto no mesmo momento. No índice de reprovação, Lula se iguala a Jair Bolsonaro (PL) no mesmo período de seu mandato em 2019.

Quanto às áreas do governo, a questão indígena foi destaque positivo, e a economia, negativo.

O Datafolha ouviu 2.028 pessoas com 16 anos ou mais em 126 cidades, de quarta (29) a quinta (30). A margem de erro do levantamento é de dois pontos percentuais para mais ou menos.

Veja os principais resultados em 10 pontos:

- Avaliação do governo Lula: 38% avaliam o governo Lula como bom ou ótimo, enquanto 29% consideram ruim ou péssimo e 30%, regular. Não souberam responder 3%

- Governos anteriores: Lula teve índices melhores em seus mandatos anteriores, Nos 90 dias de 2003, ele era aprovado por 43%, com apenas 10% de reprovação, enquanto a marca foi a 48% e 14%, respectivamente, no mesmo período em 2007

- Comparação com Bolsonaro: Na reprovação, Lula se iguala a Jair Bolsonaro (PL), que registrou 30% de ruim ou péssimo na marca de três meses de mandato e 32% de bom ou ótimo, ponto em que o petista vai melhor

- Avaliação de Lula em segmentos: O governo Lula é considerado ótimo ou bom por 53% dos nordestinos entrevistados, enquanto entre sulistas o percentual é de 29%. Entre os mais pobres (que ganham até 2 salários mínimos), a aprovação chega a 45%, e a 30% entre os mais ricos (que ganham mais de 10 salários mínimos). Já entre evangélicos o governo é aprovado por 28% dos respondentes e entre católicos por 45%

- Expectativa daqui para frente: Metade (50%) dos respondentes acredita que Lula fará um governo ótimo ou bom, ante 27% que esperam algo regular e 21%, ruim ou péssimo

- Fez menos que esperado: A maior fatia (51%) dos respondentes considera que o presidente fez menos do que eles esperavam que ele faria nesses três meses, enquanto 18% acham que ele fez mais, e 25% considerando que ele fez o esperado

- Promessas de campanha: 28% Acham que o presidente irá cumprir aquilo que prometeu durante a corrida eleitoral. Avaliam que a maioria das promessas não será cumprida 50%, enquanto 21% acham que nada será honrado

- Comportamento do presidente: Para 37% dos entrevistados, Lula se comporta adequadamente o tempo todo, enquanto 24% creem que ele o faz quase sempre. Já 20% acham que ele não age de forma condizente com a cadeira que ocupa na maioria das oportunidades, e outros 18% dizem que ele nunca o faz

- Áreas em que governo tem ido melhor: A atenção aos povos indígenas foi área que registrou mais menções positivas (16%) pelos entrevistados. Na sequência, vieram o combate à miséria (12%), cultura (8%) e promoção da igualdade racial (7%)

- Áreas em que governo tem ido pior: Economia domina as menções negativas (15%). Já a saúde e a segurança pública são citadas por 12%, enquanto combate ao desemprego e à corrupção são apontados por 10%. Empatada, no limite da margem de erro, vem a educação (6%)