SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O apresentador José Luiz Datena sugeriu ao deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) que "peite" o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em vídeo gravado de uma conversa com a presença dos dois que ocorreu no último sábado (1).

Recém-filiado ao PDT, Datena sugere no vídeo a Boulos, pré-candidato a prefeito de São Paulo, que ambos formem uma chapa na eleição.

"Se você peitar o PT e nós sairmos candidatos, se você falar para o Lula: eu quero o Datena como vice e sinto muito, nós podemos sair", diz Datena na conversa, em torno de uma mesa, com Boulos e outras pessoas.

O deputado federal não se manifestou sobre a sugestão e manteve-se em silêncio. Ele tem repetido que seu vice será do PT, parte de um acordo com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva firmado no ano passado.

A conversa ocorreu na casa de Boulos, num encontro em que participaram corintianos ilustres, como o ex-jogador Neto. O futebol tomou grande parte da noite, até que Datena começou a falar de política

A tese do apresentador expressa no vídeo é que Boulos é o único nome da esquerda capaz de ser o substituto de Lula, e por isso o PT vai fazer de tudo para sabotá-lo.

"O PSOL é um partido que está surgindo, com força importante. Tem o único cara de esquerda capaz de ser o substituto do Lula. E o PT não aceita isso, vai querer fazer o [Fernando] Haddad", diz o apresentador, ao que Boulos reage: "É isso mesmo".

Datena prossegue: "[O PT] Não quer que você [Boulos] seja eleito, para você se fuder na eleição, [e dizerem] tá vendo, o Boulos não tem potencial".

Após refugar na última hora de diversas candidaturas nos últimos anos, Datena voltou a flertar com um projeto eleitoral recentemente. Na conversa, ele diz a Boulos que sair candidato sem o PT seria melhor.

"Se o Lula naufragar na política econômica, ele vai te empurrar para baixo. Se você sair candidato pelo PSOL sem o PT, não tem esse risco", diz.

Ainda de acordo com Datena, Lula talvez não chegue ao fim do mandato. "O Lula não sei se aguenta o mandato. E o PT, não é que não gosta de você [Boulos], não gosta do Lula também".

Procurados pela reportagem, Boulos e Datena não se manifestaram.