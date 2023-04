SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A ministra de Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, reuniu-se na semana passada com o cientista Rogério Cézar de Cerqueira Leite para discutir a implantação de projetos estruturantes para a pasta.

Ela visitou Cerqueira Leite, professor emérito da Unicamp e presidente do Conselho de Administração do CNPEM (Centro Nacional de Pesquisas em Energia e Materiais), em sua casa, em Campinas (SP), na última quinta-feira (30). Antes, conheceu o acelerador de partículas Sirius, maior projeto de infraestrutura de pesquisa do país.

Na conversa, ambos discutiram a recuperação da capacidade científica do país após o governo de Jair Bolsonaro (PL).

Há a perspectiva de que o principal fundo de financiamento da ciência seja recomposto integralmente, com o projeto de lei enviado pelo governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Congresso.