SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em vídeo gravado para os membros do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, o chamado Conselhão, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a criticar a política de juros do Banco Central e disse que vai melhorar a política de crédito do Brasil.

O presidente gravou o vídeo ao lado de Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, para explicar o adiamento da reunião do Conselhão de 13 de abril para 4 de maio, por conta da confirmação de sua viagem para a China.

Na gravação, Lula critica a política de juros do Banco Central, contra a qual tem se colocado publicamente com frequência nos últimos meses. Pesquisa do Datafolha mostrou que 80% dos brasileiros acreditam que o petista tem agido bem ao pressionar a instituição comandada por Roberto Campos Neto.

"Vamos melhorar a situação de crédito do Brasil. É um compromisso de honra com o povo brasileiro. Nós não podemos continuar com a política de juros escorchantes que não permite que o empresário tenha acesso a crédito no Brasil. Sem crédito não há investimento. Sem investimento não há crescimento. Sem crescimento não há emprego. Sem emprego não há melhoria de vida do povo brasileiro. O Conselhão vai ter responsabilidade pelas coisas boas que vão acontecer nesse Brasil", diz Lula no vídeo.

O Copom mantém a Selic no atual patamar desde setembro de 2022, quando interrompeu um ciclo de 12 altas consecutivas.

Sob o argumento de controlar a inflação e trazê-la para a meta, Campos Neto tem dito que as decisões do BC são técnicas e baseadas nas expectativas de inflação futura.