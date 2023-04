SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) disse que não cogita disputar a eleição para a prefeitura de São Paulo no ano que vem e que apoia a candidatura do colega de Câmara Ricardo Salles (PL-SP) para o posto.

"Eu estou retirando essa minha possibilidade de ser candidato [a prefeito de São Paulo], por entender que é mais qualificado o Ricardo Salles", disse Eduardo em entrevista ao SBT.

Segundo o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Salles tem "identificação grande com a cidade de São Paulo, já foi do Executivo estadual, excelente ministro do Meio Ambiente e um dos deputados mais votados na última eleição".

Ele acrescentou que Salles seria o melhor nome para enfrentar Guilherme Boulos (PSOL), mas ressalvou que essa definição ainda passará por tratativas internas no PL.

"É todo um colegiado que decidirá para a gente realmente chancelar o Ricardo Salles e ele ser o candidato bolsonarista à prefeitura de São Paulo", afirmou.

Apesar de Salles ter se lançado no PL, o partido vem sendo cortejado também pelo atual prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB), que buscará a reeleição.

Ele inclusive já fez reuniões com o presidente nacional do partido, Valdemar Costa Neto, e deverá contar com o publicitário Duda Lima, que fez a campanha de TV de Bolsonaro no ano passado.