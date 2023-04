SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) dará início na sexta-feira (7) a uma série de encontros com prefeitos e especialistas em políticas públicas de grandes metrópoles do exterior. A primeira parada será em Santiago, no Chile, onde o parlamentar se reunirá com a prefeita Iraci Hassler.

Membro da Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara e provável candidato à Prefeitura de São Paulo em 2024, Boulos diz querer ter contato com experiências inovadoras de gestão. Uma viagem a Lisboa deve ocorrer no final de maio. Encontros com os prefeitos de Paris, Barcelona e Cidade do México também estão previstos para este ano.

Na capital francesa, por exemplo, a ideia é conhecer a implementação do programa de mobilidade urbana que prevê que parisienses tenham acesso a tudo o que precisam, como mercados, serviços, parques e lazer, em até 15 minutos de distância, seja a pé ou pedalando.

"Queremos contribuir para que essas experiências cheguem a São Paulo, que, apesar de ser a cidade mais rica da América Latina, segue parada no tempo", afirma Boulos. "Não se fala em agenda verde, em mobilidade, em cidades inteligentes. Por isso, a inovação é fundamental para que nossa cidade avance até o século 21."

De acordo com o gabinete do deputado, as viagens serão custeadas por organizações e movimentos locais que estão articulando os encontros nos países a serem visitados.