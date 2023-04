SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ex-secretário das gestões João Doria, Bruno Covas (PSDB) e Ricardo Nunes (MDB) na Prefeitura de São Paulo, Orlando Faria questionou o atual prefeito por ter dito em entrevista à GloboNews que quer ficar conhecido como aquele "que colocou a casa em ordem".

Braço direito de Bruno Covas, que foi eleito em 2020 para ser prefeito de São Paulo com Nunes como vice e morreu no ano seguinte, Faria compartilhou o trecho da entrevista de Nunes nas redes sociais e perguntou: "Bruno Covas deixou a casa uma bagunça?".

Também tucano, Faria diz ao Painel, da Folha de S.Paulo, que não é a primeira vez que vê o prefeito "se vangloriar de algo em detrimento do período em que o Bruno era prefeito, prática comum de alguns políticos para depreciar as gestões anteriores de seus adversários, o que não deveria ser o caso".

Por meio de sua assessoria de comunicação, Nunes encaminhou à coluna a resposta que enviou a Faria nas redes sociais: "Com certeza absoluta, não. Digo, sempre, que é gestão Bruno Covas. Não tem absolutamente nada que não leve o nome do Bruno".

Nunes tem articulado politicamente para consolidar um arco amplo de alianças para as eleições de 2024. Mais recentemente, o prefeito intensificou conversas com PSD, PL e PP. No entanto, acumula desgastes nos últimos anos com alas do PSDB que acreditam que medidas de sua gestão desviam das propostas defendidas por Bruno Covas.