SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A bancada de deputados do PT em São Paulo realizará um ato na segunda-feira (10) para criticar os primeiros cem dias da administração do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Intitulada "100 dias, 100 nada", a manifestação será realizada às 11h30, em frente à escola estadual Emiliano Di Cavalcanti, em Pinheiros, onde lecionava a professora Elisabeth Tenreiro, assassinada a facadas por aluno em outra instituição de ensino na qual também dava aulas, na Vila Sônia.

As comparações serão concentradas nas áreas de Saúde, Assistência Social, Educação e Privatizações.

No período, Tarcísio foi criticado por opositores por ter sancionado projeto de lei que proibiu a exigência de apresentação do comprovante de vacinação contra a Covid-19 no estado e por ter avançado na proposta de privatização da Sabesp

Mais recentemente, como mostrou a Folha de S.Paulo, a gestão estadual também recebeu críticas pelo encerramento de contrato com um serviço de terapia online voltado às escolas estaduais, deixando-as sem psicólogos desde fevereiro.

Em seus 100 primeiros dias, o governo Lula centrou esforços em resgatar e redesenhar programas como o Bolsa Família e o Minha Casa, Minha Vida.