SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governo de São Paulo lançará na próxima segunda-feira (10) uma linha de crédito direcionada a exportadores, como parte do pacote de ações para marcar os cem dias da gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos).

A modalidade de financiamento ficará a cargo da Desenvolve SP, agência de fomento do estado, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE).

Será destinada a micro e pequenas empresas exportadoras, que faturam até R$ 90 milhões por ano e precisam de capital de giro. Pela natureza da atividade exportadora, muitas vezes o prazo entre a venda do produto e o recebimento pelo negócio é muito grande.

A linha conta com condições especiais, como prazo de 60 meses para pagamento e carência de 12 meses. A taxa de juros é Selic mais 0,57% ao mês.

O governador deverá fazer um balanço dos cem dias de governo em evento na segunda-feira pela manhã, no Palácio dos Bandeirantes. Ele vai listar as principais realizações em diferentes áreas.

Na Saúde, uma das metas que o governo avalia ter alcançado é a organização da fila de oncologia no estado, atendendo pacientes que aguardavam uma consulta ou procedimento por até oito meses no início da gestão.

Com novos leitos no Instituto do Câncer de São Paulo (Icesp) e em centros no interior do estado, a Secretaria de Saúde afirma que as pessoas têm sido atendidas dentro do prazo legal de 60 dias.

No planejamento estabelecido com a pasta da Saúde, o Icesp atenderá 1.250 pacientes adicionais no período de 12 meses.