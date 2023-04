BRASÍLIA, DF (UOL-FOLHAPRESS) - O ministro Paulo de Tarso Sanseverino, do STJ (Superior Tribunal de Justiça), morreu neste sábado (8), aos 63 anos, em Porto Alegre. A causa da morte não foi divulgada.

Ele estava internado em um hospital na capital gaúcha. O motivo da internação também não foi divulgado.

O ministro integrava o STJ desde 2010, indicado pelo presidente Lula (PT), no último ano do seu segundo mandato.

Sanseverino também era ministro substituto do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) desde setembro de 2021 e ajudou nas eleições do ano passado.

Os presidentes do STJ, Maria Thereza de Assis Moura, e do TSE, Alexandre de Moraes, lamentaram a morte do ministro.

Com a morte de Sanseverino, Lula deverá indicar ao todo seis ministros para o STJ neste terceiro mandato. Dois magistrados se aposentaram recentemente e mais três devem se aposentar até 2026.

Quem foi Paulo de Tarso Sanseverino

Nascido em Porto Alegre em 1959, Sanseverino era magistrado desde 1986 e doutor em Direito Civil pela UFGRS (Unifersidade Federal do Rio Grande do Sul).

Além do STJ e do TSE, o ministro compunha o Grupo Decisório do Centro de Inteligência do Poder Judiciário do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) e o conselho superior da Enfam (Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados).

Ele era casado e deixa três filhos.