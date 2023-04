BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A equipe do presidente Lula (PT) lançou uma campanha para celebrar os 100 dias de governo com o slogan "O Brasil voltou". A frase já foi usada em 2018 pelo governo Michel Temer (MDB).

Lula divulgou neste sábado (8) em suas redes sociais um vídeo no qual são ressaltados o que seria a volta do valor da cultura, do meio ambiente e do respeito internacional, entre outros temas defendidos pelo novo governo, sobretudo em contraste ao mandato de Jair Bolsonaro (PL).

Na publicação, um texto diz: "voltamos para cuidar do povo brasileiro, e é isso que estamos fazendo. Seguiremos trabalhando juntos por um Brasil de mais direitos e oportunidades. #OBrasilVoltou".

O vídeo termina com o slogan oficial do governo Lula, que é "Brasil, união e reconstrução".

A frase "O Brasil voltou" foi usada por Temer quando ele quando completou dois anos na Presidência. Temer era vice de Dilma Rousseff (PT) e chegou ao cargo após o impeachment dela, processo que petistas chamam de golpe.

Inicialmente, o slogan de Temer era "O Brasil voltou, 20 anos em 2", mas a ambiguidade que causava quando a frase era lida fez com que esse complemento fosse retirado.

Temer também havia usado a frase em uma publicação nas redes sociais em 2017, após leilões de campos de petróleo de pré-sal.

A volta do Brasil, na época do Temer, tinha relação com a saída do PT do poder. Agora, a mesma frase refere-se exatamente ao contrário: a volta do partido ao governo.

Lula e sua equipe têm investido em tentar divulgar resultados do governo nesses primeiros cem dias. A marca ganhou mais importância após os ataques golpistas de 8 de janeiro, com a invasão das sedes dos três Poderes por grupos bolsonaristas.