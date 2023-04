BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A Polícia Federal vai ouvir o depoimento de cerca de 80 militares sobre os atos de vandalismo do dia 8 de janeiro.

As oitivas vão ocorrer dentro do inquérito aberto pelo STF (Supremo Tribunal Federal) para apurar a omissão de autoridades no episódio. O relator do caso no tribunal é o ministro Alexandre de Moraes.

Em fevereiro, Moraes fixou competência do STF para processar e julgar crimes praticados nos ataques golpistas do dia 8, independentemente de os investigados serem civis ou militares.